Апрель 7th, 2020

«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет

В корпорации считают, что подписанный американским лидером указ о праве США на ресурсы Луны фактически означает захват территорий других планет, что не настраивает страны на сотрудничество



Указ президента США Дональда Трампа в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных тел служит попыткой экспроприации космического пространства. Об этом заявил заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.



Замглавы корпорации отметил, что «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество». «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, — все помнят, что из этого вышло», — заключил Савельев.

