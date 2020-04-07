Апрель 7th, 2020

Растения умеют считать — ученые открыли неожиданный факт





Растения используют собственный химический калькулятор, заявили британские ученые.

Британские биологи из Центра Джона Иннеса обнаружили, что растения могут запускать биологический процесс, который помогает им распределять количество запасенной энергии на протяжении всей ночи.



Растения используют собственный химический калькулятор, чтобы разделить количество накопленной энергии на длину ночи, тем самым определив, сколько требуется энергии, чтобы пережить ночь.



Этот процесс помогает решить задачу, какую же часть запасов энергии можно израсходовать в течение ночи, чтобы у растения хватило сил потом расти и развиваться.



Известно, что фотосинтез происходит, пока светит солнце. В течение этого процесса растения превращают солнечный свет, воду и двуокись углерода в запасы энергии в виде длинных цепочек сахаров, называемых крахмалами. Ночью растения сжигают запасенный крахмал, чтобы подпитываться им и продолжать расти.



Расчеты точны, так что растения легко предотвращают голодание, а также крайне эффективно используют запасенное питание, отметила один из авторов исследования Элисон Смит.



Если запасенный крахмал расходуется слишком быстро, то растения начинают голодать и не могут продолжать расти ночью. Если же запасы используются слишком медленно, то к утру «дневные труды» ради энергии попросту будут растрачены впустую.



Чтобы воссоздать подсчеты растений, биологам пришлось выключать свет растениям раньше обычного, вопреки привычному для них 12-часовому дню. Погружаясь во тьму только после 8-часового светового дня, растения скорректировали и свой привычный ночной ритм роста. Поскольку они не успели запасти нужного количества крахмала, чтобы работать в привычном ритме, им пришлось пересчитать свой коэффициент метаболизма.



Даже после этого обмана с длиной дня растения успешно сдали экзамены по распределению энергии, а утро встретили даже с небольшими запасами крахмала. Растения не испытали голода в течение ночи, но и не сохранили лишнюю энергию, растратив все оптимально.



Безусловно, это не было сознательным подсчетом растений, в дело просто включились автоматические химические реакции.