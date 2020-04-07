 
 
Апрель 7th, 2020

Премьер-министр Британии в очень тяжелом состоянии

3214324535465Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник был переведен в отделение интенсивной терапии в связи с обострением симптомов коронавируса. Руководство усилиями правительства в борьбе с эпидемией временно возьмет на себя министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

 Джонсон, которому 55 лет, был госпитализирован в воскресенье из-за сохраняющихся симптомов коронавируса — высокой температуры и кашля — на протяжении более чем 10 дней.
 В течение следующих 24 часов его состояние быстро ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии. Канцелярия премьера сообщила, что он находится в сознании.

Даунинг-стрит в понедельник поздно вечером сообщила, что перевод Джонсона в отделение интенсивной терапии — “это мера предосторожности, если ему понадобится вентиляция для выздоровления”.

Хотя у Великобритании нет официального плана преемственности в случае, если премьер-министр будет неспособен продолжать выполнять свои функции, Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба взять на себя эту роль “в случае необходимости”, сообщила Даунинг-стрит.

Category: Мир, Новости ﻿
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