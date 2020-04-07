Апрель 7th, 2020

Почему Джимму Керри не везет в любви

Говоря о Керри, первое что приходит на ум – он словно с другой планеты.

Скорее всего, в этом и кроется «корень» его проблем с обществом. Не секрет, что Джим был очень замкнутым ребенком в детстве.

Это означает, что он всю свою жизнь нацелен на крайне избирательный и щепетильный поиск «своего» человека, который полностью поймет его и поможет раскрыться.

К сожалению, в жизни комика таких не нашлось, при этом речь не только о девушках. Когда люди обнаруживают за привычным внешним обликом бездонный океан всевозможных эмоций и мыслей, то в большинстве случаев, это их отпугивает, ведь самые большие страхи порождает именно неизвестность.

В этой связи можно предположить, что экранный образ актера – это его альтер эго, кривляющийся персонаж, который нравился окружению, но ошибочно воспринимался людьми как полноценная личность.