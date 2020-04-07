Апрель 7th, 2020

Перчатку Майкла Джексона продали за 104 000 долларов

На днях неизменную часть образа короля поп-музыки продали на аукционе. Во сколько оценили драгоценность, инкрустированную кристаллами Swarovski?

Каждый, кто увлекается творчеством Майкла Джексона, помнит этот неизменный атрибут на его правой руке. На вопрос журналистов, почему он носит только одну перчатку, певец отвечал — это же круче, чем две. И с ним сложно поспорить.

Так, элемент гардероба звезды продали в штате Техас за 104 тысячи долларов. Имя владельца держат в секрете (еще бы). Но известно, что вместе с безумно дорогой покупкой он получил письмо о том, что перчатка была подарена Unicef 1998 года.