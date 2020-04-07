«Нафтогаз» объявил о новых претензиях к «Газпрому» на $17,3 млрд

С чем может связан новый иск к российскому концерну, он не уточнил. В феврале Витренко рассказывал, что претензии могут касаться переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирования экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирования транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия «Газпрома» в долговых обязательствах трейдера RosUkrEnergo.
В декабре, напомним, «Газпром» выплатил 3 млрд долларов «Нафтогазу», исполняя решение Стокгольмского арбитража, присудившего украинской компании компенсацию за недопоставку газа на транзит в ЕС.
Выплаты «Нафтогазу» были приурочены к заключению нового транзитного контракта с Киевом, подписать который «Газпром» согласился после того, как проект Nord Stream 2, призванный обогнуть Украину газовой трубой, был остановлен санкциями США.
Leave a Reply