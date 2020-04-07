«Нафтогаз» объявил о новых претензиях к «Газпрому» на $17,3 млрд

«Нафтогаз» рассматривает новые претензии к «Газпрому» на сумму 17,3 млрд долларов, сообщил во вторник глава украинской компании Юрий Витренко.По его словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении наблюдательного совета. «Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» еще на сумму 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — написал Витренко в Facebook.

С чем может связан новый иск к российскому концерну, он не уточнил. В феврале Витренко рассказывал, что претензии могут касаться переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирования экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирования транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия «Газпрома» в долговых обязательствах трейдера RosUkrEnergo.

В декабре, напомним, «Газпром» выплатил 3 млрд долларов «Нафтогазу», исполняя решение Стокгольмского арбитража, присудившего украинской компании компенсацию за недопоставку газа на транзит в ЕС.

Изначально сумма штрафа составляла 2,6 млрд долларов, однако выросла на 15% из-за пеней, которые «Газпром» накопил, отказываясь платить.

Выплаты «Нафтогазу» были приурочены к заключению нового транзитного контракта с Киевом, подписать который «Газпром» согласился после того, как проект Nord Stream 2, призванный обогнуть Украину газовой трубой, был остановлен санкциями США.