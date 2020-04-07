 
 
Апрель 7th, 2020

Надо просто перестать тестировать! Как Зеленский издевается над украинцами.

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От создателя «Надо просто перестать стрелять».

Зелёные мечты:
«Уменьшение количества заболевших коронавирусом — это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными», — подчеркнул Зеленский.
Реальность:





Следующий логичный шаг: перестать измерять давление, чтобы резко улучшить статистику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заодно освободившиеся тонометры можно перепродать Китаю.

И ещё интересный график, из которого следует, что вирус работает согласно КЗОТ, а по воскресеньям ходит в церковь исповедаться.



За прошедшие два месяца зелёная власть полностью провалила противоэпидемические меры, и теперь вынуждена:
1. ужесточать карантин, потому что других способов замедлить эпидемию у неё не осталось.
2. врать, непрерывно врать, чтобы скрыть свои непрекращающиеся провалы.

https://ibigdan.livejournal.com/24932932.html

Tags: | Category: Общество, Статьи ﻿
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