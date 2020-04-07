Апрель 7th, 2020

Надо просто перестать тестировать! Как Зеленский издевается над украинцами.

От создателя «Надо просто перестать стрелять».

Зелёные мечты:

«Уменьшение количества заболевших коронавирусом — это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными», — подчеркнул Зеленский.

Реальность:









Следующий логичный шаг: перестать измерять давление, чтобы резко улучшить статистику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заодно освободившиеся тонометры можно перепродать Китаю.



И ещё интересный график, из которого следует, что вирус работает согласно КЗОТ, а по воскресеньям ходит в церковь исповедаться.







За прошедшие два месяца зелёная власть полностью провалила противоэпидемические меры, и теперь вынуждена:

1. ужесточать карантин, потому что других способов замедлить эпидемию у неё не осталось.

2. врать, непрерывно врать, чтобы скрыть свои непрекращающиеся провалы.

https://ibigdan.livejournal.com/24932932.html