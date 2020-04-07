Апрель 7th, 2020

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певица Надежда Бабкина почти неделю назад попала в больницу с подозрением на коронавирус. Все это время близкие скрывали факт ее болезни,но сейчас правда стала известна,благодаря работникам больницы,где проходит лечение Бабкина.

Бабкину ввели в искусственную кому. При этом тесты на вирус у нее отрицательные.

Евгений Гор, певец и близкий друг Надежды , еще пару часов назад опровергал факт госпитализации Надежды, называя новость «абсолютным фейком». Уверял: артистка сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры. Единственное, в чем он не слукавил, общаясь с прессой, касалось результата анализов на коронавирус, которые, к счастью, отрицательные.

Это подтвердили источники в медицинском сообществе, которые знакомы с реальной ситуацией вокруг Бабкиной: результаты анализов на COVID-19, действительно, пока отрицательные, однако, все остальное намного драматичнее успокоительных заявлений Евгения Гора. Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — сообщили эти источники. По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная».

Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествущего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на опредение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.