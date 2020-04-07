Апрель 7th, 2020

Министерство экологии: так коронавирус очистил атмосферу над Израилем



Израильское министерство охраны окружающей среды публикует данные о резком снижении загрязненности атмосферы за период после введения жестких мер по борьбе с коронавирусом.



Экологи публикуют снимки, сделанные с европейского спутника Copernicus Sentinel 5P. В последние дни они демонстрируют самую чистую атмосферу с начала миссии спутника в космосе в 2017 году.



Сравнение спутниковых фотографий, сделанных в конце марта, со снимками годичной давности, демонстрирует драматическое снижение загрязненности атмосферы над Израилем. Яркокрасные и желтые цвета почти исчезли с карты, уступив место сине-голубым тонам, и только в районе Большого Тель-Авива еще слегка желтеет пятно выбросов оксида азота.



Это положение фиксируют и станции министерства экологии по наблюдению за загрязненностью воздуха. По словам специалистов, их данные свидетельствуют о 40-процентном уменьшении концентрации химикатов в атмосфере.



Министерство публикует графики замеров загрязненности воздуха в трех крупнейших городах — Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе до и после ограничений на работу транспорта.



Отличие разительное. Это естественно, если учесть, что автомобильный транспорт — главный источник загрязненности атмосферы в городах. К концу дня разница между старыми и новыми данными достигает 30-35 единиц. Особенно большое изменение можно видеть в Хайфе.







https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/85861