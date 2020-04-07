Лев Лещенко вылечился от коронавируса

Льва Лещенко и его жену Ирину выписали из больницы , куда они попали в конце марта с подозрением на коронавирус. Впоследствии диагноз подтвердился, и ещё некоторое время супруги оставались в госпитале.
Теперь же их состояние оставалось стабильным на протяжении нескольких дней, и новые тесты на вирус оказались отрицательными, поэтому врачи приняли решение отправить Льва и Ирину домой.
» Всё замечательно. Планирую оставаться дома и долечиваться. Огромный респект врачам больницы за их помощь. Панику не надо разводить, ребята. Всё у нас будет хорошо», — сказал артист журналистам.
На своей странице в Инстаграм артист разместил фото с врачами,которые их лечили.
«Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы .
Спасибо за наше лечение.
Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных,
соблюдайте карантин.
Мы с Ириной выписываемся.
Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья.
Ваш
Лев Лещенко «- написал звездный пациент.
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