Апрель 7th, 2020

Леди Гага показала фантастическую обложку своего нового альбома

Леди Гага на своей странице в Инстаграм показала как будет выглядеть ее новый альбом «Chromatica».

Так, на первой обложке звезда предстала в металлическом боди, обуви на экстремальных каблуках, с розовыми волосами и длинными ногтями.

На второй обложке артистка позировала в розовом металлическом купальнике и обуви-гладиаторах.

Альбом должен был быть представлен слушателям 10 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса певица перенесла релиз, пообещав выпустить его позднее в 2020 году.

«Для всех нас сейчас очень беспокойное и пугающее время, и хотя я верю в то, что искусство – одна из сильнейших вещей, которые даны нам для того, чтобы дарить друг другу радость и исцеление во времена наподобие нынешних, мне не кажется верным выпускать этот альбом, учитывая всё, что происходит вокруг с этой глобальной пандемией», — заявила Леди Гага.