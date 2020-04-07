Апрель 7th, 2020

Коронавирус помешал подписанию капитуляции агентом Зеленским — Пионтковский

Ошеломительно успешная избирательная спецоперация «Зеленский» имела двух спонсоров-бенефициаров: Коломойский, который хотел вернуть «Приват-банк» и Кремль, который хотел вернуть Украину.

Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на позиционировании его как кандидата Партии мира, которая борется с некоей правящей в Украине партией войны.

Эта геббельсовская кремлевская ложь агрессивно внедрялась в украинское сознание почти всеми ведущими украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролировались либо путинским гауляйтером Украины Медведчуком, либо Коломойским.

Украинцам целенаправленно внушались два мема.

Первый: все предыдущие 5 лет в Украине у власти была партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира.

Второй: то, что происходит в Украине, — это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой.

Этот дискурс — альфа и омега российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывался комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление, за то, что ВСУ не отходят с линии разделения сторон и не открывают ихтамнетам путь вглубь Украины.

Допускаю, что Зеленский был действительно так наивен, что искренне верил, что для достижения мира надо просто прекратить стрелять, а кровавый Порошенко почему-то этого не делает. 73% избирателей именно в это и поверили.

Приведя к власти «партию мира», Кремль стремится теперь форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.