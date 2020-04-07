Апрель 7th, 2020

Китаю грозит новая волна эпидемии — теперь из-за России







За минувшие сутки китайские медики выявили заражение вирусом SARS-CoV-2 у 20 граждан КНР, вернувшихся в последние дни на родину из Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Харбине.



«За прошедшие сутки в консульском округе официально подтвержден диагноз заражения COVID-19 у 20 человек. Все они граждане КНР, прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, переходили границу через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ с 30 марта по 3 апреля», — сказано в сообщении дипмиссии.



На сегодняшний день в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 60 новых инфицированных, у которых болезнь протекает бессимптомно, добавили дипломаты.



Издание отмечает, что в Приморье выявлены 8 случаев коронавируса, один человек умер. Всего, по официальным данным, в России от COVID-19, по состоянию на утро 6 апреля, умерли 47 человек, заразились 6343 (954 — за последние сутки).



https://www.9tv.co.il/item/12503