 
 
Апрель 7th, 2020

Киркоров назвал интим с женщиной «страхом и ужасом»

филя1Находясь в замкнутом пространстве,артисты развлекаются ,как могут. Оля Полякова организовале себе мини-шоу и приглашает на интервью кого нибудь известного каждый вечер. Вчера таким образом был привлечен Филипп Киркоров и ему пришлось ответить на пару вопросов.

Один из вопросов касался первого поцелуя певца. Киркоров сначала подумал, что блондинка спросила его о первом сексуальном опыте, и выдал неожиданные подробности об отношениях с женщинами.

 Филипп  признался, что с интимом у него связана «история жуткая, страшная», а все произошедшее он бы сравнил с фильмом ужасов.

Личная жизнь Филиппа Киркорова сейчас окутана тайной. Артист был женат на Алле Пугачевой, их брак продлился около 10 лет. Потом певица закрутила роман с Максимом Галкиным.

Главное место в жизни «короля российской эстрады» сейчас занимают дети, которых родила суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория, названная в честь бывшей жены и умершей матери, появилась на свет в 2011 г., а сын Мартин родился в 2012 году.

Есть ли сейчас рядом с Филиппом Киркоровым любимый человек, остается только гадать.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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