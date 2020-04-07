Киркоров назвал интим с женщиной «страхом и ужасом»

Находясь в замкнутом пространстве,артисты развлекаются ,как могут. Оля Полякова организовале себе мини-шоу и приглашает на интервью кого нибудь известного каждый вечер. Вчера таким образом был привлечен Филипп Киркоров и ему пришлось ответить на пару вопросов.
Один из вопросов касался первого поцелуя певца. Киркоров сначала подумал, что блондинка спросила его о первом сексуальном опыте, и выдал неожиданные подробности об отношениях с женщинами.
Личная жизнь Филиппа Киркорова сейчас окутана тайной. Артист был женат на Алле Пугачевой, их брак продлился около 10 лет. Потом певица закрутила роман с Максимом Галкиным.
Главное место в жизни «короля российской эстрады» сейчас занимают дети, которых родила суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория, названная в честь бывшей жены и умершей матери, появилась на свет в 2011 г., а сын Мартин родился в 2012 году.
Есть ли сейчас рядом с Филиппом Киркоровым любимый человек, остается только гадать.
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