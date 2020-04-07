Апрель 7th, 2020

Киркоров назвал интим с женщиной «страхом и ужасом»

Находясь в замкнутом пространстве,артисты развлекаются ,как могут. Оля Полякова организовале себе мини-шоу и приглашает на интервью кого нибудь известного каждый вечер. Вчера таким образом был привлечен Филипп Киркоров и ему пришлось ответить на пару вопросов.

Один из вопросов касался первого поцелуя певца. Киркоров сначала подумал, что блондинка спросила его о первом сексуальном опыте, и выдал неожиданные подробности об отношениях с женщинами.

Филипп признался, что с интимом у него связана «история жуткая, страшная», а все произошедшее он бы сравнил с фильмом ужасов.