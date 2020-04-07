Ким Кардашьян решила стать юристом и защищать права заключенных

Ким Кардашьян не устает удивлять поклонников своей многогранностью. Она не просто красавица,владелица успешного бизнеса и очаровательная мамочка,но еще и юрист.
В США на телеканале Oxygen состоялась премьера документального фильма телезвезды и общественного деятеля Ким Кардашьян, посвященного правам заключенных. Об этом сама Ким сообщила поклонникам в Instagram.
«Сегодня — тот день. Сегодня премьера моего документального фильма. Жду не дождусь ваших откликов», — написала звезда на своей странице в Instagram.
Фильм называется «Ким Кардашьян Уэст: проект справедливости», он рассказывает о борьбе Кардашьян за судьбы американских заключенных, приговоренных к длительным срокам.
Кардашьян признается, что для нее этот фильм особенно важен.
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