Апрель 7th, 2020

Футболист,который призывал не верить в короновирус,внезапно заболел

Украинский футболист Александр Алиев,не так давно,на своей странице в Инстаграм называл коронавирус выдумкой и призывал не паниковать и не верить в эту болезнь. А сегодня пожаловался на симптомы «выдуманной» болезни.

«Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как?» — задался вопросом Алиев. Футболист отметил, что у него начался кашель. В конце обращения украинец попросил совета, нужно ли ему вызывать скорую помощь

19 марта Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции людях — это фейк.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».