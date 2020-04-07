 
 
Апрель 7th, 2020

Футболист,который призывал не верить в короновирус,внезапно заболел

алиевУкраинский футболист Александр Алиев,не так давно,на своей странице в Инстаграм  называл коронавирус выдумкой и призывал не паниковать и не верить в эту болезнь. А сегодня пожаловался на симптомы «выдуманной» болезни.

«Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как?» — задался вопросом Алиев. Футболист отметил, что у него начался кашель. В конце обращения украинец попросил совета, нужно ли ему вызывать скорую помощь

19 марта Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции людях — это фейк.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Россия, Украина ﻿
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