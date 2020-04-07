Евросоюз отказался снимать санкции с России из-за пандемии

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса, поскольку они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом».С таким заявленим на видеобрифинге в Брюсселе выступил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, которые потребовали от ЕК «не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

«Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом», — заявил Питер Стано.

Стано отметил, что санкции были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году и присоединением Крыма. «Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — заключил он.

С призывом ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости на период пандемии Covid-19 26 марта выступил президент России Владимир Путин в рамках саммита G-20 в формате видеоконференции.

«Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — говорил Путин.

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — призывал он. По словам президента, прежде всего речь идет «о странах, которые больше других страдают от этой пандемии».