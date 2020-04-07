Евросоюз отказался снимать санкции с России из-за пандемии

«Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом», — заявил Питер Стано.
Стано отметил, что санкции были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году и присоединением Крыма. «Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — заключил он.
«Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — говорил Путин.
«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — призывал он. По словам президента, прежде всего речь идет «о странах, которые больше других страдают от этой пандемии».
Leave a Reply