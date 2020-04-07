Апрель 7th, 2020

Элтон Джон поможет ВИЧ-инфицированным бороться с коронавирусам

Элтон Джон серьезно обеспокоен проблемами людей,которые болеют СПИДом . Он экстренно основал фонд, специализирующийся на защите ВИЧ-инфицированных пациентов в разгар пандемии коронавируса. Как сообщают СМИ, фонд учрежден на базе благотворительной организации артиста Elton John Aids Foundation.

Отмечаются, что представители фонда находятся в поиске «эффективных решений проблем, с которыми сталкиваются люди в группе риска из-за ВИЧ или СПИДА в условиях пандемии COVID-19».

В своем твиттере Элтон Джон выразил надежду, что фонд «сможет противостоять вызовам COVID-19 и позаботятся о самых уязвимых членах общества во всем мире».

«Почти тридцать лет мой фонд помогал людям с ВИЧ, и в условиях пандемии коронавируса мы тоже обязаны это делать», — заявил он.

«Распределение лекарств, проведение анализов, превентивные меры – теперь с этими обычными процедурами возникли сложности, и фонд будет помогать нашим партнерам готовиться к новым вызовам пандемии и эффективно решать вопросы профилактики и лечения.»-добавил музыкант.