Апрель 7th, 2020

Эксперты назвали растения, которые вредно держать дома





Эксперты заявили, что далеко не все комнатные растения являются безопасными и безобидными.

В ряде случаев стоит воздержаться от разведения в домашних условиях некоторых зеленых питомцев. Это актуально, когда в доме имеются маленькие дети и домашние животные.



Специалисты утверждают, что к цветам, которые могут вызывать острое отравление у животных, относятся фикус, монстера, алоэ, декабрист, хлорофитум. Животному достаточно попробовать небольшой кусочек стебля или листьев указанных растений для наступления крайне негативных последствий.



Данные цветы не приводят к смерти, например, кошки, но могут стать причиной тяжелого отравления. Чтобы получить огромную порцию яда достаточно даже один раз лизнуть одно из указанных растений.



Были выделены и чрезмерно опасные комнатные растения, которые приводят не только к сильнейшему отравлению, но и в ряде случаев – к летальному исходу среди домашних питомцев. В данном случае речь идет об азалии, герани, диффенбахии, олеандре, антуриуме, филодендроне, аспарагусе, всех амарилиссовых.



Эксперты также обратили внимание на то, что в ряде случаев ядовитые вещества могут в течение определенного времени накапливаться в организме, а потом приводить к отравлению или сильной аллергической реакции.



Ранее были названы комнатные растения, мешающие личному счастью женщин.