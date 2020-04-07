 
 
Апрель 7th, 2020

Джастин Тимберлейк представил новый клип

тимберлейк2Джастин Тимберлейк,совместно с  Андерсоном Паком,выпустили новую видеоработу  «Don’t Slack» .

Клип опубликован на официальном YouTube-канале Тимберлейка.

В ролике артисты оказываются в доме Анны Кендрик и преследуют её повсюду, вылезая из ванны, холодильника и даже часов. В конце концов актриса оказывается в гостиной, где Джастин и Андерсон исполняют песню, и против своей воли постепенно пускается в пляс, а в доме то тут, то там появляются маленькие весёлые тролли.

Композиция «Don’t Slack» вошла в саундтрек к анимационному фильму «Тролли. Мировой тур», героев которого озвучили Тимберлейк, Пак и Кендрик. Картина должна была выйти в мировой прокат 10 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса релиз было решено выпустить сразу на DVD

 

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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