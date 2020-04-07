Апрель 7th, 2020

Джастин Тимберлейк представил новый клип

Джастин Тимберлейк,совместно с Андерсоном Паком,выпустили новую видеоработу «Don’t Slack» .

Клип опубликован на официальном YouTube-канале Тимберлейка.

В ролике артисты оказываются в доме Анны Кендрик и преследуют её повсюду, вылезая из ванны, холодильника и даже часов. В конце концов актриса оказывается в гостиной, где Джастин и Андерсон исполняют песню, и против своей воли постепенно пускается в пляс, а в доме то тут, то там появляются маленькие весёлые тролли.

Композиция «Don’t Slack» вошла в саундтрек к анимационному фильму «Тролли. Мировой тур», героев которого озвучили Тимберлейк, Пак и Кендрик. Картина должна была выйти в мировой прокат 10 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса релиз было решено выпустить сразу на DVD