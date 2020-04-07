Дом, в котором жил Джастин Бибер, вызвал дурацкие шутки

Пользователи соцсетей увидели дом, который арендовал Джастин Бибер, и поняли, что с особняком что-то не так. Внешний вид резиденции обеспечил ей место в мемах, ведь больше напомнил людям здания из старых игр и кухонную технику. И тот факт, что исполнитель Sorry уже давно не снимает этот коттедж, не мешает шуткам вируситься.
В коттедже с видом и на город, и на океан в распоряжении знаменитости были шесть спален, бассейн, зоны для отдыха и развлечений. Но Джастин прожил в футуристическом особняке лишь два месяца. Как отмечает Architectural Digest, ввиду почти полной прозрачности стен дом не обеспечивал звезде приватности, и помимо того, на территорию ухитрялись проникать фанаты певца.
Тот факт, что нога Бибера не ступала в стеклянный особняк уже пять лет, не помешал пользователям твиттера в апреле 2020-го сделать дом мемом. С чего всё началось, сейчас сказать уже сложно, но один из первых виральных твитов о коттедже появился первого апреля, что наводит на мысль о розыгрыше.
Обитатели соцсети дружно подхватили обсуждение дома. Кто-то знал, что Джастин уже не живёт там, другие сочли, что это текущая резиденция певца. Люди сошлись в одном: недоумении, как и зачем парень выбрал такой особняк, ведь ассоциации с ним не наводят о мыслях об уюте.
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