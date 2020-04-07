 
 
Апрель 7th, 2020

Дом, в котором жил Джастин Бибер, вызвал дурацкие шутки

Люди высмеивают дом Джастина Бибера, ведь он походит на блендер. И какая разница, что певец там уже не живёт

Пользователи соцсетей увидели дом, который арендовал Джастин Бибер, и поняли, что с особняком что-то не так. Внешний вид резиденции обеспечил ей место в мемах, ведь больше напомнил людям здания из старых игр и кухонную технику. И тот факт, что исполнитель Sorry уже давно не снимает этот коттедж, не мешает шуткам вируситься.

 Канадский певец Джастин Бибер переехал в голубой особняк в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, ещё в декабре 2014-го, писал Architectural Digest. Сделанный из стекла дом с внушительной площадью в 7500 квадратных футов (696 квадратных метров) поп-звезда арендовал, и недвижимость обходилась ему в практически 60 тысяч долларов (по текущему курсу — 4,5 млн рублей) в месяц.

Люди высмеивают дом Джастина Бибера, ведь он походит на блендер. И какая разница, что певец там уже не живёт

В коттедже с видом и на город, и на океан в распоряжении знаменитости были шесть спален, бассейн, зоны для отдыха и развлечений. Но Джастин прожил в футуристическом особняке лишь два месяца. Как отмечает Architectural Digest, ввиду почти полной прозрачности стен дом не обеспечивал звезде приватности, и помимо того, на территорию ухитрялись проникать фанаты певца.

Тот факт, что нога Бибера не ступала в стеклянный особняк уже пять лет, не помешал пользователям твиттера в апреле 2020-го сделать дом мемом. С чего всё началось, сейчас сказать уже сложно, но один из первых виральных твитов о коттедже появился первого апреля, что наводит на мысль о розыгрыше.

Обитатели соцсети дружно подхватили обсуждение дома. Кто-то знал, что Джастин уже не живёт там, другие сочли, что это текущая резиденция певца. Люди сошлись в одном: недоумении, как и зачем парень выбрал такой особняк, ведь ассоциации с ним не наводят о мыслях об уюте.

Многим пользователи соцсетей при виде снимка вспомнили супергеройские фильмы.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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