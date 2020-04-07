 
 
Апрель 7th, 2020

Деми Роуз восхищает даже в домашней одежде

деми роуз2Британская модель Деми Роуз порадовала поклонников новым откровенным фото  и рассказала, чем занимается на карантине.

Деми Роуз показала горячее фото в своем Instagram.

«Просто пою тут и танцую весь день (вероятно, это раздражает мою собаку), читаю, медитирую, перекусываю. А вы?», — пишет она.

На фото она позирует в белом наряде похожем не то на свободное боди с очень глубоким декольте, не то на кофточку с супер-глубоким вырезом.

Причем наряд и поза подобраны так, что не понять — если ли на девушке еще что-то, и надела ли она трусики. Деми Роуз похвасталась идеальной пышной грудью, которая почти что полностью вылезла через вырез в ее наряде.

Кроме того, Деми смогла продемонстрировать стройные босые ножки.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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