COVID-19 вызвал всплеск антисемитских конспирологических теорий во Франции

Например, в 14-м веке во время эпидемии «черной смерти» по обвинению в распространении болезни путем отравления колодцев во Франции убивали евреев. Согласно книге историка Роберта Готфрида «Черная смерть», в одном только Страсбурге 2000 евреев были сожжены заживо по приказу местного совета.

Спровоцированные эпидемиями антисемитские конспирологические теории не наблюдались во Франции со времён эпидемий Средневековья. Но в эпоху пандемии коронавируса забытые предрассудки возникают снова.

«Это очень печально и отвратительно, но пандемия коронавируса – это напоминание о том, что евреев будут обвинять в любой эпидемии, будь то сегодня или в 1347 году», — заявил Марк Нобель, историк, который с 2002 года возглавлял исследования в объединении французских еврейских общин CRIF.

В последние недели средства массовой информации обошла карикатура на Аньес Бузин, бывшего министра здравоохранения Франции, которая была изображена евреем, выливающим яд в колодец. Эта карикатура стала отображением одной из наиболее распространенных теорий, которые привели к погромам во время «черной смерти».

Еще одно вирусное изображение накладывает лицо А.Бузин на антисемитскую карикатуру «Счастливый торговец», на которой изображен улыбающийся еврей, потирающий ладони.

Кроме того, в Сети гуляет видео, в котором обвиняют А.Бузин и ее мужа, также еврея Ива Леви, в том, что ради финансовой выгоды они отказываются использовать хлорохин – противомалярийный препарат, который некоторые, включая президента Дональда Трампа, рекламируют как возможное лекарство от коронавируса, но чья эффективность против коронавируса не доказана. Он получил 170 000 просмотров на YouTube, а затем был удален.

Ален Сорал, отрицатель Холокоста, неоднократно осужденный за разжигание ненависти к евреям, сказал в видео, которое он разместил на YouTube, что вирус используется «тайным обществом, которое нам запрещено называть». А.Сорал считает, что оно «хочет сесть на шею французов, перед этим ослабив их огромным количеством погибших».

Основные французские СМИ обратили внимание на антисемитские выпады в сторону А.Бузин, включая новостной сайт Voici и общественное радио France Inter, которые заявили, что пандемия «вызывает волну антисемитской риторики».

Марк Нобель отметил, что вспышки антисемитизма во Франции показывают, «насколько хрупко французское общество и как оно поляризовано и запутано».

Недавний пример волнений во Франции показывает, как антисемитизм следует по пятам за кризисом. В ходе демонстраций «желтых жилетов» — популистов, стремящихся к экономическим реформам, — протестующие называли президента Э.Макрона «еврейской подстилкой» и «марионеткой евреев». На одном из протестов в прошлом году «желтые жилеты» напали на известного французско-еврейского философа Алена Финкелькраута, называя его «грязным сионистом», пока полиция не увела его в безопасное место.

«По-видимому, нет ни лекарства, ни вакцины против вируса антисемитизма», — сказал Марк Нобель, — «и это то, над чем мы будем работать и после того, как победим пандемию».

Геннадий Богданов