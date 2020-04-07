Апрель 7th, 2020

Брэд Питт и Энистон безумно любят друг друга — источник

Брэд Питт и Энистон безумно любят друг друга, но скрывают это. Источник, близкий к парочке рассказал американскому таблоиду подробности.

51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт расстались больше 15 лет назад, однако преданные поклонники пары до сих пор продолжают обсуждать их возможное воссоединение (sic!). Недавно тему отношений актеров затронула и 58-летняя рок-певица Мелисса Этеридж, которая в далеком 2000 году исполняла один из музыкальных номеров на их свадьбе в Малибу.

Недавно во время ее живого выступления в прямом эфире один из фанатов поинтересовался у Этеридж, что она думает по поводу истерии вокруг Джен и Бреда, которая началась после их теплой встречи за кулисами премии SAG Awards. Тогда бывшие супруги радостно поприветствовали друг друга, нежно обнялись и обменялись парой фраз, после чего в сети начали ходить слухи, что Энистон и Питт подумывают начать все с чистого листа.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

О боже! Я надеялась провести эфир без упоминания имени той, которую нельзя называть (скорее всего, Мелисса имела в виду Анджелину Джоли. — Прим. ред.). Знаете что? Мне нравилась пара Джен и Брэда, они были прекрасны. Я верю, что Энистон и Питт навсегда останутся хорошими друзьями, потому что они два совершенно особенных человека, которые вместе могут пройти через все что угодно! Я надеюсь, что их дружба продлится вечно,

— высказалась рок-звезда по поводу отношений Брэда и Дженнифер.

Мелисса Этеридж

Мелисса Этеридж также добавила, что прекрасно понимает фанатов, которые с теплотой вспоминают эту пару и мечтают об их воссоединении. Певица назвала время, когда Джен и Брэд были вместе, «славными днями», а также призналась, что никогда этого не забудет.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году, а расстались в начале 2005-го. В прессе поговаривали, что основной причиной расставания актеров стало нежелание Дженнифер иметь детей от Брэда, однако сама актриса этот слух неоднократно опровергала.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Еще до официального оформления развода Брэд Питт закрутил роман со своей коллегой по съемкам в фильме «Мистер и миссис Смит» (Mr. & Mrs. Smith), Анджелиной Джоли. Первое время пара никак не комментировала слухи о своем романе, а подтвердила их только в начале в 2006 года — тогда же Брэд и Энджи объявили, что ждут ребенка.

Источники, близкие к Питту, утверждают, что уже после расставания с Джоли в 2016 году, он многое осознал и извинился перед экс-супругой Дженнифер Энистон за ошибки прошлого.