Астронавт Джессика Меир из космоса дала израильтянам советы по самоизоляции

В этот четверг, в твиттер-аккаунте посольства США в Израиле еврейский астронавт Джессика Меир обратилась к израильтянам и всем жителям планеты с советами о том, как оставаться в хорошем физическом и психическом состоянии здоровья, постоянно находясь дома. Сама же Меир сейчас находится на Международной космической станции.

Астронавт-еврейка Джессика Меир, находящаяся сейчас на Международной космической станции, призывает своих сограждан следить за своим физическим и психическим здоровьем.

Отвечая на вопрос посольства о том, как жителям стоит находить себе занятия и поддерживать свое здоровье в условиях самоизоляции, Меир заметила: «Здесь, на станции, это такая же проблема для нас.

И мне кажется, что существует множество способов облегчить себе жизнь в таких условиях. Например, мы обязательно придерживаемся распорядка дня. Так, мы каждый день выполняем упражнения, чтобы оставаться в хорошей форме. Думаю, каждому известно, что физические упражнения важны не только для нашего тела, но и для психического здоровья. Мы, астронавты, уделяем много внимания нашему психическому состоянию».

Как же поддерживать свое самочувствие в период самоизоляции? Едва ли кто-то сможет ответить на этот вопрос лучше, чем астронавт НАСА Джессика Меир.

Астронавт также отметила важность регулярного общения с друзьями и близкими. Для этого, по ее словам, можно использовать видеосвязь. «Мы часто звоним своим близким с космической станции для психологической поддержки», — делится с нами Меир.

В прошлом месяце Меир опубликовала в Twitter фотографию Тель-Авива, которую она сделала из космоса. Из-за распространения коронавируса обычно шумный израильский город на фотографии выглядит пустынным.

«Смотря на город, в котором вырос мой отец, я вспоминяю его слова о том, что все рано или поздно должно пройти. Мудрые слова, которые стоит помнить. Доброй ночи #TelAviv #Israel! #GoodnightFromSpace #TheJourney #EarthStrong«- написала в своем «Твиттере» Меир.

Меир часто публикует фотографии Земли, сделанные с Международной космической станции, где она находится с конца сентября. В ноябре она опубликовала фотографию Израиля, отдавая дань памяти своему отцу.

В октябре прошлого года Меир приняла участие в первом полностью женском выходе в открытый космос. С момента первого выхода в открытый космос в 1965 году, в нем побывало 227 космонавтов, и только 14 из них — женщины.

Любовь Горчакова