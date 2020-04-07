Апрель 7th, 2020

Анна Курникова поделилась трогательным фото с маленькой дочерью

Бывшая теннисистка Анна Курникова совсем недавно родила дочь. Маленькой Маше всего лишь два месяца,но она уже звезда интернета.

Известная спортсменка похвасталась подросшей дочерью. Малышка позировала у матери на руках. Обе запечатлены на просторной кухне в особняке Майами. Анна одела девочку в белые ползунки и завязала ей на шее розовый слюнявчик. Голубоглазая Маша с интересом смотрела в объектив камеры.

Избранница 44-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса надела удобную майку и леггинсы. Она завязала свои длинные светлые волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. Руку блондинки украсили браслеты.

Заметно, что молодая мама быстро вернулась в форму. Наряд с открытой спиной подчеркнул стройную фигуру Курниковой.