Апрель 7th, 2020

Аналитик: людей на Банковой пугает социология, показывающая, что все больше людей поддерживают возвращение Порошенко



Популярный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что можно себе только представить до какой степени должен был развиться комплекс неполноценности у части олигархов и их политических подопечных, чтобы с такой лютой ненавистью бросать свои ресурсы в период пандемии на борьбу с политическим имиджем пятого президента Петра Порошенко, после того, как для большинства людей стало, в очередной раз ясно, что изо всех политических лидеров, Порошенко готов сражаться за жизни украинцев вне зависимости от своего статуса.



Павел Нусс отмечает, Порошенко был готов тратить свои ресурсы и силы, защищая украинцев от всеобъемлющего поглощения Россией в 2014 году, также пятый президент готов подставить свое плече от беспомощности перед угрозой пандемии, как это происходит сейчас. Аналитик отмечает, всего за несколько дней благотворительной деятельности семьи Порошенко, которая активно обсуждается и анализируется в соцсетях, в комментариях настегают безликие боты с четко поставленной задачей-демотивации благотворительной активности Порошенко, но он занят помощью для украинцев, в том числе и для тех, которые не брезгуют ничем и ничем.



Павел Нусс пишет, есть подозрения, что результаты закрытой социологии, которой обладают на Банковой и в офисе Коломойского, сильно пугают агентов Кремля и сторонников «Русского мира», ведь она говорит, что для спасения государственности возвращение Петра Порошенко в свой кабинет АП для очень многих украинцев рассматривается как оптимальный вариант и более чем реалистичен, ибо на кону снова Украина и будущее каждого живущего в ней человека.