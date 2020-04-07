Апрель 7th, 2020

Алек и Хилария Болдуин станут родителями в пятый раз после потери двух детей

62-летний Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария станут родителями в пятый раз. Об этом жена актера сообщила вчера в своем инстаграме, опубликовав видео, на котором она слушает сердцебиение ребенка.

Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя. Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами,

— написала она.

Год назад у Хиларии случился выкидыш, однако через несколько месяцев она снова забеременела. К сожалению, следующая беременность тоже оказалась неудачной — супруга актера вновь потеряла ребенка. Несмотря на тяжелую потерю, уже через несколько дней Хилария и Алек признались, что не оставят попыток завести еще одного ребенка. Как видно, слово они сдержали.

Если у вас есть дети, иногда вы чувствуете, что не можете остановиться, чтобы не завести еще детей. Каждый раз, когда они у нас появляются, мы думаем: «Это здорово. Давай заведем еще одного!» — говорил Болдуин.

Алек и Хилария Болдуин женаты уже почти восемь лет. Они воспитывают четверых детей: шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и Ромео, которому скоро исполнится два года. У актера также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Алек и Хилария Болдуин с детьми