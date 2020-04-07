Апрель 7th, 2020

Адель поделит в суде с бывшим мужем 140 миллионов фунтов стрелингов

В прошлом году известная певица Адель внезапно обьявила ,что хочет развестись со своим мужем Саймоном Конекки.

Сразу после этого события,певица начала активно приводить себя в форму для новой жизни. И это ей очень не плохо удалось. Адель похудела на сорок килограмм.

На днях в прессе всплыли новые подробности бракоразводного процесса Адель и Саймона. Супруги потребовали, чтобы заседания, касающиеся опеки над их 7-летним сыном Анджело и раздела имущества, были скрыты от глаз публики.



А ведь супругам есть, что делить. По информации, суду предстоит решить, какая часть от общих 140 миллионов фунтов стерлингов достанется Адель, а какая — Саймону.

К слову, до сих пор неизвестно, по какой причине супруги решили развестись. Певица предпочитает не давать интервью о своей личной жизни и в последнее время крайне редко появляется на радарах.



«И Саймон, и Адель не хотят, чтобы их развод становился публичным достоянием. По их мнению, это может навредить Анджело, поэтому они попросили суд, чтобы он сделал процесс закрытым», — сообщил источник из окружения артистки.