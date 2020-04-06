Апрель 6th, 2020

Зеленский заявил об эффективности жесткого карантина

Президент Украины заявил,что меры,принятые правительством для недопущения распространения коронавируса в стране,начали приносить ощутимый результат.

По словам Зеленского, уменьшение числа заразившихся коронавирусом напрямую связано с введением карантина. Он подчеркнул, что без данных мер Украина столкнулась бы с большим числом больных, как это происходит в европейских странах.

Украинский лидер назвал правительственные меры по противодействию коронавирусу своевременными и правильными.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.