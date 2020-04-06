Апрель 6th, 2020

Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи Ермака и представителя Украины Кучмы под договоренностями с боевиками

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи главы ОП Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса (ОРДЛО). Об этом следует из ответа Зеленского на петицию, автор которой требовал отзыва подписей Ермака и Кучмы.



Зеленский ссылается на то, что протокол ТКГ от 11 марта, в котором говорится о создании совета, не несет правовых последствий, а носит декларативный характер и не легитимизирует субъектность ОРДЛО.



«Протокол не является международным договором <..>, поэтому уполномочивание Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом Заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством», — говорится в ответе президента.



По словам Зеленского, подписание протокола о создании консультативного органа «является частью текущей работы по реализации Комплекса мер».



Он напомнил, что пункты 9, 11 и 12 Комплекса мер предусматривают консультации с представителями ОРДЛО в вопросах о границе, местных выборах и конституционной реформе.



«В Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций», — уточнил он.



Как отметил Зеленский, консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ с участием переселенцев, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.



Он добавил, что вопрос создания такого совета подлежит предметному обсуждению с партнерами по «нормандскому формату».

http://novosti.dn.ua/news/300599-zelenskyy-ne-budet-otzyvat-podpysy-ermaka-y-kuchmy-ot-protokola-pro-konsultacyy-s-ordlo