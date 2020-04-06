Апрель 6th, 2020

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали

Борис Джонсон

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, был госпитализирован. Пресс-секретарь Джонсона заявил, что политик попал в больницу из-за сохраняющихся симптомов коронавирусной инфекции, которую ему диагностировали 10 дней назад.

По советам докторов, премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для прохождения теста. Это была предупредительная мера, так как у него по-прежнему сохраняются симптомы заболевания спустя 10 дней после диагноза. Он благодарит национальную службу здравоохранения Великобритании за невероятную работу и призывает общественность продолжать следовать рекомендациям правительства оставаться дома,

— сказал он вчера.

По некоторой информации, Джонсон был госпитализирован экстренно и в больнице он будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 27 марта Борис Джонсон рассказал, что заразился коронавирусом. Он принял решение о самоизоляции, однако самостоятельно побороть заболевание ему не удалось. Ранее коронавирус также был диагностирован у 71-летнего принца Чарльза. Спустя несколько дней он сообщил, что вылечился и вышел из самоизоляции.