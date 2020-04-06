Апрель 6th, 2020

Записи видеозвонков пользователей Zoom оказались общедоступны





Тысячи записей видеозвонков сервиса Zoom оказались размещены в открытом доступе в Сети. Записи видеозвонков были обнаружены на площадках YouTube и Vimeo. Удалось выявить записи разного характера, в том числе раскрывающие конфиденциальные данные частных лиц и компаний.





Поскольку Zoom использует единую схему присвоения имён видеороликам, с помощью обычных поисковых запросов можно найти массу записей с участием пользователей сервиса. Zoom не записывает видео по умолчанию, но предоставляет такую возможность для пользователей.





Среди них, общение пациентов с врачами, обучение детей школьного возраста, рабочие совещания разных компаний и др. Во многих случаях в записях содержатся данные, позволяющие установить личность запечатлённых на видео людей, а также раскрывающие конфиденциальную информацию о них.