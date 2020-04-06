Апрель 6th, 2020

Выбираем кровать в спальню

Кровать – важный мебельный элемент каждой спальни, ведь она обеспечивает нас и комфортным отдыхом, и крепким сном. Во сне человек проводит треть своей жизни, поэтому для каждого важно выбрать наиболее комфортное спальное место. Выбор кровати зависит от размера спальни, от личных предпочтений, от стиля комнаты и от качества материалов. Современные производители предлагают большой выбор моделей разных по размерам, материалам и дизайну. Выбрать кровать в спальню не сложно, главное учитывать определённые параметры в выборе для того, чтобы она идеально соответствовала вашим требованиям. Если вам необходимо купить кровать двуспальную , то на сайте Стол и Стул вы найдёте много интересных моделей для вашей спальни.

Что нужно учитывать при выборе кровати?

Цель выбора. В зависимости от того, для кого выбирается данная мебель, для взрослого, ребенка, подростка, в качестве гостевой модели, выбирается и её форма, и размер. Для двоих подходит двуспальная модель, для подростка или одного взрослого – полуторная, для ребенка – односпалка. Для этого сначала необходимо ознакомится с характеристиками товара, внешним видом, моделями материалом и выбрать то, что больше всего подходит именно вам.

Размер комнаты. Однозначно, можно утверждать, что чем больше размер комнаты, тем больше можно выбрать кровать. Для просторных комнат выбирают двуспальные модели, она и обеспечит комфортный отдых и сон для двоих. В небольшие комнаты или детские прекрасно разместится односпальная модель. Для того, чтобы она идеально вписалась в нужное место можно сначала измерить предполагаемый размер, которое будет занимать кровать и сделать определённые метки. Это позволит вам сделать более правильный выбор мебели для комнаты.

Размер спального места. Кровати изготавливают разных размеров, их разделяют по ширине спального места – односпальные, полуторные, двуспальные. Односпальные модели имеют ширину 80,90 см и длину 180, 190 см. Они подходят детям, подросткам и взрослым людям. Полуторные модели 120х200 см. Их преимущественно выбирают те взрослые, которым нравится просторное место для сна. Ну и двуспальные изготавливаются размером 140, 160, 180 и 200 см, длинною 190 и 200 см. Каждый выбираем оптимальный для него размер спального места.

Цвет. Выбор цвета кровати зависит от нескольких факторов, в первую очередь, от стиля комнаты, от цветовой гаммы помещения и освещения спальни. Если спальня находится на северной стороне, и сама по себе тёмная не рекомендуется выбирать мебель тёмных цветов. В данном случае выбор может пасть на нежные пастельные оттенки. Для спален, расположенных в солнечной стороне можно выбрать более тёмные цвета. Но в каждом случае, дело каждого, необходимо учитывать общий стиль мебели., цветовую гамму и освещение.

На что обращаем внимание при выборе?

Каркас. Важная составляющая каждой кровати, для того, чтобы она прослужила долгое время каркас должен быть изготовлен из качественных материалов и иметь надёжное крепление. Самыми надёжными материалами считаются натуральное дерево и металл. Дерево и прослужит долго, и выдерживает нагрузки, и характеризуется особой прочностью. И деревянный и металлический каркас делают мебель устойчивой и добротной.

Опоры. Они выполняют две функции, первое создают общий вид модели, второе – влияют на устойчивость мебели. Опоры могут быть тонкими, широкими, низкими, высокими, или кровать изготавливается без опор. Для большей устойчивости выбирают каркас без опор или небольшие широкие. Кровать на тонких опорах смотрится очень утонченно и изысканно, но при избыточном весе её владельцев может быстро ломаться и портиться. Оптимальная высота опор должна позволит легко под ней убирать, ведь если расстояние будет небольшое, то под ней неудобно будет убирать, а постоянно отодвигать кровать будет совершенно неудобно.

Обивка. Кровать может быть жесткой, выполненной без обивки, так и оббита материалом, это может быть велюр, замш, кожа, кожзам. Кровати с обивкой выглядят красиво и презентабельно, при её выборе необходимо внимательно посмотреть все швы, ведь качественная прошивки обеспечивает и красивый вид и влияет на длительность изделия.

Дополнительный функционал. Каждая мебель должна быть практичной и функциональной, так кровать может не только обеспечивать нас удобным спальным местом она также может дополняться бельевыми ящиками, что обеспечивает нас дополнительным местом для хранения белья. Можно сразу приобрести мебель я ящиками, есть возможность приобрести их отдельно, главное, чтобы ножки по высоте позволяли им разместиться.

Перед покупкой оцените все возможные варианты данной мебели, учитывайте критерии выбора и тогда вы всегда сделаете правильный выбор