Апрель 6th, 2020

Волочкова показала как именно поднимает себе настроение

Прима Большого театра Анастасия Волочкова ,как и все сознательные граждане,закрылась дома на карантин.

Чтобы не терять время даром,балерина пытается поддерживать форму дома,с помощью целого ряда упражнений.

В соцсети TikTok балерина показала упражнения, которые помогают ей сохранять растяжку. В основе ее тренировок – различные махи, разведения ног для поперечного шпагата и отработка стойки на пуантах.

Не отрываясь от выполнения упражнений, артистка поделилась с поклонниками секретами поддержания хорошего настроения.

«Растягиваю не только мышцы и связки, но и удовольствие! Его можно получать от жизни при любых ситуациях», — смеется Волочкова.

По словам балерины, помимо физической активности, не скучать во время карантина ей помогают книги, фильмы, уборка, а также любимое развлечение – баня и омовения в ледяной купели.