Военный корабль Венесуэлы неудачно попытался протаранить круизный лайнер и утонул

Инцидент произошел 30 марта в Карибском море, неподалеку от острова Исла-ла-Тортуга. Как сообщает The Drive, корабль Военно-морских сил Венесуэлы GC-23 Naiguata ушел под воду после неудачной попытки протаранить круизный лайнер RCGS Resolute (Португалия).

Naiguata приблизился к кораблю Resolute, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Венесуэла сочла нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказала ему отплыть.

Из-за отсутствия должной реакции, судно Венесуэлы несколько раз выстрелило, а после попыталось протаранить Resolute. В результате нескольких ударов о лайнер судно ВМС Венесуэлы начало набирать воду и затонуло.

Круизный лайнер RCGS Resolute получил минимальные повреждения:

Круизный лайнер RCGS Resolute. Фото повреждений.

Компания Columbia Cruise Services, которой принадлежит лайнер, назвала действия венесуэльских военных актом агрессии в междунардных водах.