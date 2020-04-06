Во Франции используют кровь червей для лечения коронавируса

Две французские больницы готовы начать эксперименты по применению крови червей морских пескожилов для лечения пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом.

Врачи парижских больниц Питье-Сальпетриер и имени Жоржа Помпиду намерены в ближайшее время проверить безопасность введения крови пескожилов непосредственно в кровь человека в надежде, что это повысит уровень кислорода в тканях инфицированных пациентов.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения 27 марта дало добро на проведение первой фазы клинических испытаний. Правительственный комитет по этике дал свою санкцию 4 апреля.

Биолог-исследователь Франк Заль, глава биотехнологической компании Hemarina, несколько лет назад заметил, что пескожилы выживают как на суше, так и в воде.

«Я заметил, что червь дышит, только когда он находится в море, а когда он находится в песке, он перестает дышать на 6 часов. Так я обнаружил вещество, которое является маленьким кислородным баллоном, позволяющим червю продержаться шесть часов до следующего прилива», – говорит Заль.

Заль изобрел метод лечения, который применялся к пациентам с пересадкой почек и повышал уровень кислорода в органах.

Hemarina содержит ферму по разведению червей на острове Нуармутье.

В испытаниях примут участие 10 пациентов с коронавирусом, которые находятся на грани смерти. Контрольной группы не будет. Если эксперимент дойдет до следующей фазы, там уже будет контрольная группа.

Каждый раз инъекции будут делаться только по одному пациенту и только с согласия родных.

Французские врачи признают, что лечение носит необычный характер и находится на ранней стадии испытаний, но в связи с острой необходимостью поиска решений для COVID-19 они считают, что попытаться стоит.

По состоянию на воскресенье, во Франции зарегистрировано более 8 тысяч умерших от коронавируса.