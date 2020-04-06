В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом заразилась тигрица

В зоопарке Нью-Йорка коронавирус нового типа диагностировали у тигрицы, передает Общество по охране дикой природы (WCS).

По мнению специалистов, животное могло заразиться вирусом от ухаживавшего за ней сотрудника зоопарка, у которого не было явных симптомов заболевания.

По информации Общества, вирус подтвержден у четырехлетней малайской тигрицы Нади. Сухой кашель также был замечен у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов. При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с Надей, симптомов заболевания замечено не было. Кроме того, были проверены малайский тигр-самец, два амурских тигра и леопарды, гепарды, пумы и сервалы. Они все оказались здоровы.

В зоопарке были приняты профилактические меры для всех работников, которые ухаживают за животными, и других кошачьих, которые живут в четырех зоопарках сети WCS. По информации агентства AP, это первый подтвержденный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухане, который стал первым очагом эпидемии, коронавирусом оказались заражены ооло 15% бродячих кошек. Предположительно, их могли заразить кормившие их люди. При этом случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не выявлено, однако биологи полагают, что животные могут заражать друг друга.