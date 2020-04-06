Апрель 6th, 2020

В Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса — Kyodo News

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит в стране чрезвычайную ситуацию в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Токио и других крупных городах. Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве.

Решении ввести ЧС будет объявлено 7 апреля и этот режим вступит в силу 8 апреля. Вероятнее всего, ЧС введут в Токио и Осаке, власти которых давно об этом просят.

В Японии этот режим будет введен впервые. Он предусматривает расширение полномочий властей префектур, которые смогут вводить различные ограничения. При этом закон не разрешает полностью закрывать города, запрещать работу частных компаний и не предусматривает наказание для граждан, нарушающих введенные ограничения.

По последним данным, в Японии было подтверждено 4 563 случая заражения коронавирусом.

https://theins.ru/news/211791