Апрель 6th, 2020

В Великобритании разослали фейковое видео о том, будто вышки связи 5G распространяют COVID-19. Люди пошли их жечь

В Британии поджигают вышки 5G после слухов о распространении через них COVID-19. Поводом для возникновения слухов стало фейковое видео, пишет The Verge.

Пять вышек сожжены в Бирмингеме, Ливерпуле, Меллинге и Мерсисайде — по данным полиции, все участники акции просмотрели фейковые видео на YouTube и Facebook c конспирологической теорией об эпидемии коронавируса в пригороде Ливерпуля Аигберте.

В видео говорится, что всем заболевшим вирус был передан по сотовой связи — в частности, по протоколу 5G. Конечно, это утверждение противоречит всем современным знаниям о механизме распространения вирусов и является абсолютно ложным.

«Люди пытаются разрушить инфраструктуру, которая необходима в условиях чрезвычайной ситуации с коронавирусом» — Стивен Повис, директор Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По данным аналитиков из организации Full Fact, конспирологическая теория о распространении COVID-19 через 5G широко распространена. Исследователи делят ее на два типа — одни сторонники теории считают, что 5G влияет на иммунную систему и увеличивает восприимчивость к заражению, другие уверены, что новый тип коронавируса распространяется через радиоволны. В действительности оба утверждения ложны, отмечают в организации.