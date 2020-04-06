В США научились редактировать геном ребенка в утробе матери

Метод редактирования генов ребенка прямо в матке создан специалистами Университета здоровья и науки штата Орегон.

При этом все манипуляции ученые проводили на мышах и пока не тестировали новый метод на людях. Специально разработанную синтетическую молекулу вводили в развивающееся внутреннее ухо эмбриональных мышей через 12 дней после оплодотворения.

Молекула представляет собой синтетический антисмысловой олигонуклеотид, который в организме присоединяется к определенным последовательностям нуклеиновых кислот. В эксперименте целью был так называемый мессенджер — класс молекул, которые влияют на то, где, когда и насколько сильно гены экспрессируются в клетке.

В результате ученым удалось исправил у эмбриона мыши экспрессию мутировавшего гена, который вызывает синдром Ашера — расстройство, характеризующееся глухотой и прогрессирующей потерей зрения, поражающее примерно от 4 до 17 из каждых 100 тыс. человек, пишет Nucleic Acids Research.