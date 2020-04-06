В США коронавирус победил 104-летний старик

И свой 104 день рождения Билл отметил с шоколадным тортом и любимой пиццей. В этот раз — это не просто еще одна дата в долгой его жизни. Билл — старейший Победитель вируса ковид-19 в США.

Билл заболел в начале марта вместе с группой пожилых людей дома престарелых, в котором онпроживает, и он называется «Дом ветеранов». Билл стал одним из первых с положительным результатом на коронавирус и, конечно, его родные очень опасались летального исхода.

У него действительно началась пневмония. Болезнь развивалась, как езда на катальных горках. Состояние то ухудшалось, то ему становилось лучше, то вновь резко хуже. Семья посещала его все время, так как его палата находилась на первом этаже, они могли наблюдать за ним из окна. И говорить с ним по телефону.

Но Билл вопреки всем опсениям, полностью выздоровел, и к нему вновь вернулось его веселое настроение, — так сказала Кэролл Браун, дочь Билла.

У каждого своя судьба. Билл Лепшиц родился 1 апреля 1916 года в городе Сейлем в штате Орегон, после окончания школы работал на бумажной фабрике. В канун Второй Мировой войны, когда Биллу было 23 года, он женился на избраннице своего сердца Альмадин Бьютел, которую ласково в семье называли Дини. Он служил в армии США и в 1943 был отправлен на фронт. А после вернулся домой и работал агентом по продаже автомобилей. С Дини Билл прожил в любви и понимании шестьдесят два года. Она умерла в 2001 году после онкологического заболевания. Две дочери выросли в семье. А теперь есть у Билла шесть внуков, четырнадцать правнуков и пять пра-правнуков.

До 99 лет, Билл Лепшиц проживал на семейной ферме, уходом за которой он занимался. В 2014 году он передал правление фермой своей внучке Юзи, а в 2019 году переехал в «Дом ветеранов»

Шоколадный торт в честь дня рождения — 104 он получил от правнуков и они смогли наблюдать за ним опять же через стеклянное окно. Но это лучше, чем не видеть прадеда.

У него такая светлая улыбка, сказала внучка Юзи, что она освещает всю комнату. Надо сказать, что выздоровление Билла стало источником вдохновения для многих людей, увидевших в этом надежду. Он, кстати, не один. В США выздоровел 95-летний мужчина, в Испании выжил 101-летний мужчина, выздоровели так же и две 103-летние женщины, из Китая и из Ирана.

Так что надежда, она всегда с людьми…

И до 120 Биллу!!

Автор: Лина Городецкая