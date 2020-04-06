Апрель 6th, 2020 В Москве в карантинном подполье действуют качалки, рестораны, клубы и анонимные алкоголики

Журналист известного российского издания «Московский комсомолец» провел расследование и рассказал о том, что в «закрытой на карантин Москве» при желании можно жить, почти как в докоронавирусную эпоху.



Одной из категорий лиц, продолжающих жить по-прежнему графику, журналист называет бодибилдеров, культуристов. Тех, кто занимается этим на профессиональной основе. В статье говорится, что «настоящие качки ушли в подполье, где продолжают тягать, жать и толкать железо. Им не привыкать – в 90-е годы такие спортзалы пользовались бешеным спросом. Кто-то организовал фитнес-зал прямо на дому». Стоимость такой тренировки (в ней принимают участие группа спортсменов) варьируется от 1000 до 1500 рублей за тренировку.





Один из культуристов рассказал журналисту о нюансах тренировок в новых условиях.



«Вход чисто для своих, только по рекомендации: хочу привлечь к занятиям кого-то – привожу сам, за руку. Пойми, это не безумные качки-дурачки, у которых бицепс чешется и они не знают, обо что его почесать. В основном это люди, которые реально добились результатов, которые не хотят потерять форму. Все истории про «отжимайтесь от пола» – это фигня полная. Обстановка внутри самая обычная. Хотя друг рассказывал, что тренил недавно в настоящем бомбоубежище! Из мер предосторожностей – завешаны шторы, те, кто работают с весами, стараются не греметь железом, кучками в трико из зала не вываливаемся. Вход — только по телефонному звонку. А по большому счёту ничего нового. Это все было, когда во времена повальной борьбы с преступностью, гоняли качков и каратистов. Вернулись, можно сказать, к истокам. Конечно, многие привыкли к комфорту, но тут извините, только со своим полотенцем – никаких бань и ресепшенов с симпатичными администраторшами».»



Люди, конечно, рискуют – штрафы. Все всё понимают. Делается это осознанно. Например, в другом месте мой знакомый арендует в промзоне в здании бывшего завода зал. Когда началась история с ограничениями, он пришёл к арендатору, мол, люди не ходят, давай пересчитаемся. Но хозяин сказал, что это не его проблемы. Что касается клиентов, то большинство приезжает не на потенциально опасном общественном транспорте, а на хороших машинах. Кто-то надевает маски, но большинство ходят без них. На входе куча банок с антисептиками. Но в зале никто дезинфекцию не делает. Плюс сознательность присутствует — с соплями и кашлем туда не ходят», рассказал собеседник журналиста. Стоит такая тренировка примерно 2500 рублей.



По словам собеседника, вместе с ним одновременно утром в выходной тренируются 10-12 человек, что примерно соответствует стандартной загрузке в обычное время, без ограничений.



Автор говорит о знакомых боксерах, которые сумели договориться и проводят тренировки в залах пустующих школ: «Мы сократили работу на снарядах, бегаем в игровом зале. Лапы, скакалочка. Только так спасаемся в карантин».



Журналист рассказал, как искал ресторан для проведения якобы мероприятия.



«Находим пост-жалобу на громкую музыку и аншлаг в ВИП-ресторане в Пресненском районе, написанный 27 марта. На видео многочисленные автомобили премиум-класса, местные говорят, что это была вечеринка-прощание (на следующий день ресторан вроде как закрылся на вход), на которой были звёзды чуть ли не уровня поп-короля эстрады. Во всяком случае, кортежи около заведения были припаркованы внушительные. Звоню туда. Вдруг повезет заказать ужин в формате «для своих»? Под предлогом празднования дня рождения одного очень известного актёра и телеведущего пытаюсь забронировать стол.



- Вы же знаете, у нас карантин, — отрезает менеджер.



- Ну вы тоже поймите, никаких проблем не будет, все свои, уважаемые люди будут. Нам бы столик человек на 20. Не в первый раз у вас, вечером тихонечко посидим на веранде и разъедемся…, — пытаюсь уговорить собеседника.



- Нет, к сожалению, запрет пока до 5-го апреля. Но вы знаете, мы между собой общаемся и одно место я могу вам посоветовать. Позвоните в … (голос на том конце называет ресторан в районе Арбата). Там можно только узким кругом, для своих.



- А если не договорюсь с ними, можно вам перезвоню?



- Договоритесь, они работают», такая беседа состоялась с одним из руководителей точки общественного питания.



После этого журналист позвонил по указанному адрес.



«Добрый день, слушаю вас…, — берёт трубку женщина.



- Добрый, (представляюсь помощником звезды). Выручайте. По личной рекомендации из (называю предыдущий ресторан) обращаюсь. 4-го числа день рождения. Узким кругом планируем собраться. Примете нас?



- Таак… Так… Какой-то будет предзаказ?



- Без проблем. Сделаем. Все все понимают. Люди будут уважаемые. Нам бы верандочку, 9 градусов тепла на улице обещают. Что можете предложить?



- Сколько вас персон будет?



- До 20. От 17.



- 4-го апреля. На какое время?



- С 6 вечера.



- Вы понимаете, да? Что всё это завуалированно…



- Понимаем. Вы устанавливаете правила – мы их соблюдаем.



- А-ха-ха, хорошо.



- Вплоть до подъезда, распланируем, всех предупредим. Какой аванс? И как удобно, при встрече передать наличными или по безналу счёт выставите?



- Если есть возможность, то наличный расчёт на месте. Если нет, то на месте приедете безналичный сделаете. Не меньше 10 тысяч.



- Без проблем.



- Тогда приезжайте…», приводится текст беседы.



Позже, отметил автор статьи, он получил сообщение от управляющего этой точки общественного питания. В сообщении было написано, что заведение строго соблюдает правила карантина и может предложить доставку еды на дом.



«Однако в этом случае, скорее всего дело не в коронавирусе, а в том, что ресторатор догадался о «разводке» — наша реальная звезда не планировала устраивать торжество в ресторане, и проверить это, в принципе, не сложно», считает автор материала.



В статье приводится рассказ одного из официантов, работавшего на поминальной трапезе на 400 человек. По словам собеседника журналиста, «мероприятие проходило в условиях повышенной секретности – ведь за окном уже свирепствовал COVID. Заказчики арендовали огромный банкетный зал. С гостями работали только проверенные и надежные менеджеры, а у нанятых для такого масштабного события официантов забрали мобильники. Также были выключены все камеры внутри и снаружи заведения. Приезд клиентов также осуществлялся с небольшим интервалом, для прибывших на поминки был открыт служебных вход. На такой риск владельцев ресторана толкнул кризис – после мероприятия, которое обошлось заказчикам в миллион рублей с лишним , они смогли отдать своим сотрудникам уже успевшие образоваться долги по зарплате».



Журналист пишет о том, что дети при желании могут посетить компьютерные клубы. В качестве примера он рассказал, что позвонил в один из таких клубов и представившись геймером, заказал время ( на сутки) в клубе для команды из пяти человек.



«В итоге собеседник, поинтересовавшись названием команды, согласился нас впустить за 17,5 тысяч (за пятерых) на 24 часа игры. В качестве бонуса, помимо еды, можно было принести с собой и алкоголь», пишет автор.



В статье утверждается, что в Москве продолжают работать в обычном режиме некоторые сообщества анонимных алкоголиков.



«Они, по словам оператора, идут ежедневно каждые полтора часа (меня приглашали к 15.00 , к 16.30 и к 18.00). Формат известный многим, как в кино, – люди садятся в круг и делятся своим опытом борьбы с зелёным змием. На мои вопросы о том, надо ли мне соблюсти какие-то антикоронавирусные меры, собеседница сказала, что от меня требуется лишь найти в себе силы приехать. Надевать маску или нет – личное дело каждого. В качестве примера оператор рассказала, что была на днях в такой группе. И из семи человек в масках были только двое», пишет журналист.



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