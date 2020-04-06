Апрель 6th, 2020

В мае-июне экономика РФ будет разорвана в клочья, с десятками миллионов безработных, голодных, нищих

Исходя из «хитрого плана Путина», которого нет, я могу спрогнозировать, что теперь будет на России.

Только не забудем, что потом Путина придется судить еще и по причине преступного бездействия высшего должностного лица, пишет в своем блоге Слава Рабинович.







Мы все знаем, какого рода экономическую и финансовую помощь оказывают сейчас правительства разных стран своим гражданам и бизнесам напрямик. Я об этом писал, вот два примера США и Германии, соответственно



https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/2908152622579366



https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/2920865731308055



Путин объявил о «помощи», равной нулю.



Что теперь будет?



К концу мая и началу июня экономика России будет разорвана в клочья, с ДЕСЯТКАМИ миллионов россиян без работы и средств к существованию.



И возникнет бинарная ситуация: (1) бунт бессмысленный и беспощадный, с хрен знает какими последствиями; или (2) реальная (возможно, военная) диктатура.



К отличным вариантам ведет страну #ПрезидентНаПередержке #ВладимирНулевой, под конец своего 20-летнего правления сделавший бесславный и (даже) поразительный дефолт государства (демонтированного им и его ОПГ) по отношению к его населению и ко всей экономике России.



Почему под конец своего правления? Да потому что его правление больше невозможно.



Нет, конечно, есть еще и третий вариант: (3) ничего не будет. Только я не понимаю, как это было бы возможно, исходя из всей полноты информации на сегодняшний день.