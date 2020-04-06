В Китае за сутки от коронавируса скончался один человек

В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Подтверждено 39 новых случаев заражения, из которых 38 завозные. Выписались из больниц 11 пациентов, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

В последние недели в Китае большая часть случаев заражения была завозной, однако в провинции Гуандун были подтверждены шесть местных случаев.

Всего в настоящее время в Китае подтвержден 951 завозной случай инфицирования, в больницах остаются 693 человека, 22 из них — в тяжелом состоянии, 258 человек выздоровели.