 
 
Апрель 6th, 2020

Употребление воды помогает улучшать настроение — диетологи



В непогоду зачастую отмечается ухудшение настроения. Чтобы это исправить, прибегают к разного рода способам. Но некоторые из них иногда остаются без должного внимания. Так, итальянские медики считают, что положительно на настроение может отразиться употребление самой обычной воды.

Полноценный сон, сбалансированное питание с включением большого количества фруктов и овощей, защита кожи от внешних раздражителей — все это, безусловно, помогает справляться с появляющимся в непогоду дискомфортом. Но не менее важным условием, как отмечает сетевое издание «Актуальные новости», является получение организмом достаточного количества воды. Там, например, если уже имеются признаки простуды, то кажется меньшей потребность в получении воду. Между тем, в действительности, организму требуется ее большее количество, так как при болезни наблюдается повышенное потоотделение.

роме того, в зимний период наблюдается усиление усталости, большая сонливость, бывает сложнее сконцентрировать внимание. Справиться со всем этим как раз и может помочь вода.

Как отмечают специалисты, во многом это обусловлено наличием в воде такого ценного микроэлемента, как магний. А ведь именно оно, как известно, снижает уровень стресса.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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