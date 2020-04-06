Апрель 6th, 2020

Употребление воды помогает улучшать настроение — диетологи





В непогоду зачастую отмечается ухудшение настроения. Чтобы это исправить, прибегают к разного рода способам. Но некоторые из них иногда остаются без должного внимания. Так, итальянские медики считают, что положительно на настроение может отразиться употребление самой обычной воды.



Полноценный сон, сбалансированное питание с включением большого количества фруктов и овощей, защита кожи от внешних раздражителей — все это, безусловно, помогает справляться с появляющимся в непогоду дискомфортом. Но не менее важным условием, как отмечает сетевое издание «Актуальные новости», является получение организмом достаточного количества воды. Там, например, если уже имеются признаки простуды, то кажется меньшей потребность в получении воду. Между тем, в действительности, организму требуется ее большее количество, так как при болезни наблюдается повышенное потоотделение.



роме того, в зимний период наблюдается усиление усталости, большая сонливость, бывает сложнее сконцентрировать внимание. Справиться со всем этим как раз и может помочь вода.



Как отмечают специалисты, во многом это обусловлено наличием в воде такого ценного микроэлемента, как магний. А ведь именно оно, как известно, снижает уровень стресса.