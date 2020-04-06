 
 
Апрель 6th, 2020

Умерла самая знаменитая девушка Бонда

Умерла актриса Хонор Блэкман

Хонор Блэкман

Печальную новость сообщили британские СМИ — в возрасте 94 лет скончалась актриса Хонор Блэкман, которая за свою долгую карьеру сыграла множество ролей в кино. Одной из самых известных ее работ была третья часть бондианы — фильм «Голдфингер» (Goldfinger) с Шоном Коннери в главной роли. В нем Блэкман сыграла девушку Бонда.

Точная причина смерти актрисы не сообщается. Известно лишь то, что она скончалась не от коронавируса, о котором все только и говорят.

 

Хонор Блэкман

Хонор Блэкман

 

 

Хонор Блэкман

Хонор Блэкман в фильме «Голдфингер»

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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