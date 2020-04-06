Апрель 6th, 2020

Умерла самая знаменитая девушка Бонда

Хонор Блэкман

Печальную новость сообщили британские СМИ — в возрасте 94 лет скончалась актриса Хонор Блэкман, которая за свою долгую карьеру сыграла множество ролей в кино. Одной из самых известных ее работ была третья часть бондианы — фильм «Голдфингер» (Goldfinger) с Шоном Коннери в главной роли. В нем Блэкман сыграла девушку Бонда.

Точная причина смерти актрисы не сообщается. Известно лишь то, что она скончалась не от коронавируса, о котором все только и говорят.

Хонор Блэкман

Хонор Блэкман в фильме «Голдфингер»