Апрель 6th, 2020

Украинский блогер трагически погиб в Москве

Павел Петель погиб в ДТП с таксистом, которого остановил по пути в Москву. Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, ее водитель на скорости около 200 км врезался в грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье Мерседеса и погиб сразу.

На момент аварии в салоне автомобиля находились четверо человек: водитель и 2 пассажира погибли на месте, ещё один человек смог выжить и его госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что Павел Петель зарабатывал на жизнь в качестве эпатажного блогера и шоумена. Пользователи в сети утверждают, что в «гламурную тусовку» Павел пришел еще в 2008 году и с тех пор он активно выступал на корпоративах в откровенных купальниках и париках, из-за чего его часто сравнивали с Кончитой Вурст.

Судя по снимкам, которые были опубликованы в сети, у Павла Петеля не было шансов выжить после столкновения, сидя на переднем сидении.