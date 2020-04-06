Апрель 6th, 2020

Ученые разгадали загадку знаменитого «красного знака» в небе над Японией

Ученые разгадали загадку знаменитого «красного знака» в небе над Японией — в тот год многие люди посчитали это опасным предзнаменованием и покончили жизнь самоубийством на островах.

Согласно историческим записям, 30 декабря 620 года в небе появился загадочный “хвост фазана”. В то время знак посчитали плохим предзнаменованием. Современные ученые, оглядываясь назад на записи, задавались вопросом, могло ли зрелище быть вызвано сиянием или кометой. Впрочем, ответ оказался более простым, чем думали ученые.

Оказалось, это была редкая разновидность полярного сияния, хотя в те времена ученые считали, что это плохой знак. Кроме того, исследователи определили положение магнитного полюса Земли в 620 году, чтобы выяснить, могло ли свечение верхних слоев возникнуть в районе Японии в то время. Выяснилось, что магнитная широта Японии в 620 году отличалась от современной: тогда она составляла 33 градуса, в то время как сейчас — 25 градусов. Благодаря заметкам древних японцев ученые смогли выяснить о существовании редкого северного сияния с красным оттенком.