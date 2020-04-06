Апрель 6th, 2020

Ученые разгадали тайну гигантских каменных шаров из Коста Рики

Ученые разгадали тайну гигантских каменных шаров из Коста Рики — не менее трех сотен которых сохранились на протяжении веков в долине реки на полуострове Никоя и на острове Каньо у тихоокеанского побережья Коста-Рики. Они состоят из известняка либо песчаника. Их размеры разнятся от дюйма в поперечнике до двух метров; самые крупные весят 16 тонн. Ранее исследователи были с совершенно поставлены в тупик этими конструкциями. Непонятно как они были изготовлены, а главное кем и для чего. В настоящий момент исследователи считают, что загадка решена.

Загадочные каменные образования идеально круглой формы интригуют не только своим видом, но и своим непонятным происхождением.







Вперые они были обнаружены в 30-х годах XX века рабочими при расчистке джунглей под банановые плантации. Местные легенды гласили, что внутри загадочных каменных шаров должно было быть спрятано золото. Многие петросферы были расколоты, часть из них взорвана. Но они были пусты. В 1940-е гг. за изучение каменных шаров принялся гарвардский археолог С. К. Лотроп; о них стали появляться статьи в археологических журналах. Для привлечения туристов позднее петросферы стали перевозить из джунглей в музеи и даже устанавливать на площадях городов.

Сейчас считается, что сферы были построены в период от 300 до 1500 лет до н.э. По предварительным данным вероятно это были символы небесных сфер. Также петросферы использовались для обозначения границ племен, считают исследователи из Гарварда. При этом чем больше весила сфера и чем больше была в размерах, тем большую значимость имело то или иное племя.

При беспристрастном изучении упомянутых выше и аналогичных им объектов они, как правило, оказываются природного происхождения и в большинстве случаев представляют собой крупные конкреции. Но сейчас исследователи считают, что древние племена Коста-Рики придавали им такую форму годами, обтесывая овальные валуны. Поскольку известняк не является достаточно плотным материалом, он может обрабатываться кремниевыми и другими более прочными материалами. Шаровидную форму камням древние придавали по вполне прозаической причине — их так легче всего было катить, для определения границ племен.

Аналогичные каменные шары найдены на российском арктическом острове Чамп. Также известны новозеландские валуны Моераки. Подобная крупная конкреция шарообразной формы диаметром 1,5 м обнаружена в Боснии.